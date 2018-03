शम्मी आंटी के अंतिम संस्कार में पहुंचीं आशा पारेख-फरीदा जलाल, नहीं दिखे बड़े सितारे...

खास बातें लंबी बीमारी के बाद शम्मी का निधन मंगलवार को ओशिवारा कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार आशा पारेख, बोमन ईरानी, अनु कपूर हुए शामिल

आशा पारेख.

अंतिम संस्कार में शामिल सुशांत सिंह.

अनु कपूर, फरीदा जलाल.

मेहर विज और अंजु महेंद्रु.

प्रिया दत्त, बोमन ईरानी और फराह खान.

करीब छह दशकों तक अभिनय जगत में सक्रिय रहीं दिग्गज चरित्र अभिनेत्री नरगिस रबादी, जो मनोरंजन उद्योग में ' शम्मी आंटी ' के नाम से लोकप्रिय हैं, उनका निधन सोमवार देर शाम मुंबई में हुआ. अशोक शेखर के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से बीमार थीं. उन्होंने अपने जुहू सर्कल स्थित घर में अंतिम सांस ली. मंगलवार को ओशिवारा कब्रिस्तान में शम्मी आंटी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आशा पारेख , फरीदा जलाल, बोमन ईरानी, फराह खान, अनु कपूर, सुशांत सिंह, प्रिया दत्त, डिजाइनर संदीप खोसला पहुंचे. फ्यूनरल में बड़े स्टार्स नजर नहीं आए.89 वर्षीय अभिनेत्री आंटी, नानी, परिवार की बुजुर्ग महिला जैसे कई किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं. शम्मी आंटी ने ज्यादातर हास्य भूमिकाएं की. दिवंगत अभिनेत्री ने 'कुली नंबर-1', 'मर्दो वाली बात', 'शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी' जैसी कई फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'देख भाई देख', 'जबान संभाल के', 'श्रीमान श्रीमती', 'कभी ये कभी वो' और 'फिल्मी चक्कर' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में भी काम किया.

T 2735 - Shammi Aunty .. prolific actress, years of contribution to the Industry, dear family friend .. passes away ..!!

A long suffered illness, age ..

Sad .. slowly slowly they all go away .. pic.twitter.com/WYvdhZqo8X — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 6, 2018

T 2735 - Prayers and fond remembrances for Shammi Aunty .. so dear to us as family .. lost to us today ..

some early pictures as a young entrant to films .. and one with Nargis ji at an event ; Shammi Aunty's real name was also Nargis ! pic.twitter.com/pfgzd1Tff3 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 6, 2018

I will really miss you Shammi aunty… You always gave the warmest hugs and never failed to make everyone smile. So many memories, so much happiness, gone but not forgotten. Rest in peace. pic.twitter.com/0BxQSNQRIL — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) March 6, 2018

Our beloved ShammiAunty is no more.. most wonderful, loving n funny.. working since my dads films n i was lucky to work beside her in ShirinFarhadKiTohNikalPadi.. god bless her — Farah Khan (@TheFarahKhan) March 6, 2018

शम्मी पारसी थीं और बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार दिवंगत सुल्तान अहमद की पूर्व पत्नी थीं. उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि देने वालों में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, महानायक अमिताभ बच्चन, डिजाइनर संदीप खोसला, अभिषेक बच्चन, फराह खना और दिव्या दत्ता जैसी हस्तियां रहीं.अमिताभ ने ट्वीट किया, "शम्मी आंटी..शानदार अभिनेत्री, मनोरंजन उद्योग में सालों योगदान देने वाली, प्रिय पारिवारिक मित्र चल बसीं. लंबी बीमारी..उम्र..दुख..धीरे-धीरे वे सभी जा रहे हैं. " अभिनेता ने शम्मी आंटी की कुछ तस्वीरें भी साझा की.अमिताभ के बेटे अभिषेक ने लिखा, "मैं वास्तव में आपको बहुत याद करूंगा शम्मी आंटी..आपने हमेशा गर्मजोशी से गले लगाया और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब रही. ढेर सारी यादें. ढेर सारी खुशियां चली गईं, लेकिन ये भुलाई नहीं जा सकतीं. आपकी आत्मा को शांति मिले."संदीप खोसला ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेत्री की एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की और उन्हें 'खास', 'मार्गदर्शक' और 'सबसे अच्छी दोस्त' बताया.फराह ने लिखा, "हमारी प्यारी शम्मी आंटी अब नहीं रहीं..सबसे प्यारी और मजेदार. मेरे पिता की फिल्मों के समय से काम कर रही थीं और मैं खुशकिस्मत हूं मुझे फिल्म 'शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी' में उनके साथ काम करने का मौका मिला. ईश्वर उन पर कृपा करें."(इनपुट: IANS)