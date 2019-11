रामजन्म भूमि पर फैसले के दिन शत्रुघ्न सिन्हा से मिले थे हार्दिक पटेल, एक्टर ने ट्वीट कर कहा- क्या पक रहा है...

बॉलीवुड एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अयोध्या फैसले (Ayodhya Verdict) के दिन को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन अयोध्या की रामजन्भूमि और बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस दिन हार्दिक पटेल (Hardik Patel) ने उनसे मुलाकात की थी. इस मुलाकात को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, "क्या पक रहा है? राम जन्मभूमि को लेकर आने वाले फैसले के बहुत ही अहम दिन गुजरात के गौरव, माटी पुत्र, देश के यूथ आइकन और मशहूर हार्दिक पटेल मुझसे मिलने आए,. फैसले का जश्न मनाने का इस अच्छा तरीका क्या हो सकता है."

What's cooking ? On the day of the most awaited, expected & great verdict day,on #RamjanamBhumi

the pride of Gujarat, son the soil, youth icon of the nation, the famous #HardikPatel came to meet, greet & God bless! How nice to hail the verdict, celebrate & congratulate. pic.twitter.com/Y6Vg65kuBp