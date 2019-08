पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्यूनिंग पर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट, बोले- तेरा जादू चल गया...

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्तता वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया. 26 अगस्त को फ्रांस में हुए जी 7 सम्मेलन (G7 Summit) के दौरान सबकी निगाहें ट्रंप (Donald Trump) और मोदी की मुलाकात पर टिकी हुईं थीं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे कश्मीर मुद्दे की मध्यस्थता करें. पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी (PM Modi) की जमकर तारीफ की है और ट्वीट भी किया है. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) ने सम्मेलन के दौरान ट्रंप को ये बता दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और इसके लिए वो किसी तीसरे देश को परेशान नहीं करना चाहते.

diplomacy worked wonders towards further strengthening the relations between the two countries. "Bhale hi wo film na chali ho but 'Tera Jadoo Chal Gaya'!" Long Live Indo American ties! Long Live #TrumpModi #G7France

बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते. हम द्विपक्षीय रूप से इन मुद्दों पर चर्चा कर इनका समाधान कर सकते हैं.' प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) के ट्रंप को इस जवाब को लेकर जहां जनता उनकी तारफ कर रही है वहीं बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी एक ट्वीट किया है. उन्होंने जी 7 सम्मेलन में ट्रंप को दिए जवाब को लेकर लिखा, 'कूटनीति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए अद्भुत काम किया. भले ही वो फिल्म ना चली हो, पर तेरा जादू चल गया. इंडो अमेरिकन गठबंधन.'

Hon'ble PM, @narendramodi. While we all waited with bated breath, you handled talks at the bilateral meeting G7, in France, very well. Your rapport & chemistry with US President, @realDonaldTrump was very apparent for all to see. President Trump's magic with your charm &