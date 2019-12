पहली महिला नौसैनिक पायलाट बनीं शिवांगी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने किया Tweet, बोले- शाबाश...

बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) अपने ट्वीट को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल भी हो रहा है. दरअसल, नौसेना में शामिल सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी (Sub Lt. Shivangi) ने इतिहास रच दिया है और भारत की पहली महिला नौसैनिक पायलट (Women Naval Pilot) बनी हैं. देश भर से शिवांगी को बधाइयां मिल रही हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शिवांगी को ट्वीट करके बधाई दी और उन्हें देश का गर्व बताया.

Well done! Sub Lt. #Shivangi, of @indiannavy, from Muzaffarpur, Bihar. She has created history by becoming the FIRST naval woman pilot. She will be flying the Dornier surveillance aircraft of the Indian Navy. India ???????? is proud of your achievement in the country's armed forces &