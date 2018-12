Simmba Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की 'सिम्बा' को शानदार ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

Simmba Box Office Collection Day 1: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) निर्देशित 'सिम्बा (Simmba)' को लेकर बॉक्स ऑफिस से अच्छी खबर आ रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म 'सिम्बा' को लेकर फिल्म क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू (Simmba Movie Review) आए थे और बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर इसके अच्छे नतीजे दिखने भी शुरू हो गए हैं. 'सिम्बा (Simmba)' साउथ की सुपरहिट फिल्म 'टेम्पर (Temper)' की रीमेक है और इसमें एक्शन का भरपूर मसाला है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने 'सिम्बा' की पहले दिन की कमाई (Simmba Box Office Collection Day 1) के आंकड़े जारी कर दिए हैं. 'सिम्बा' के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 22 करोड़ रु. की कमाई की है और इसके चार दिन के अंदर 100 करोड़ रु. रुपये करने की उम्मीद है.

. @RanveerOfficial 's #Simmba is off to a flying start at the Box office..



Early Estimates for Day 1 - All India Nett is around ₹ 22 Crs..