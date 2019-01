Simmba Box Office Collection Day 5: रणवीर सिंह ने 'सिंबा' से मचाया तहलका, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

Simmba Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक हीरो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने चार दिन में ही 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने इस बात की जानकारी दी है. नए साल के मौके पर इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सिंबा' (Simmba) ने सोमवार को करीब 21 करोड़ की कमाई कर डाली है. फिल्म 'सिंबा' को देशभर में लोग खूब पसंद कर रहे हैं. बहुत कम ही ऐसा मौका आता है जब कोई फिल्म सोमवार को 20 करोड़ तक की कमाई करती है. लेकिन दर्शकों के ऊपर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म का जादू इस कदर छाया हुआ है कि इस फिल्म ने सोमवार को भी 21 करोड़ की कमाई कर ली. कुल मिलाकर इस फिल्म ने करीब 117 करोड़ की कमाई कर ली है.

#Simmba crossed ₹ 100 Cr Nett mark at the Domestic Box office yesterday..



4th ₹ 100 Cr movie for @RanveerOfficial