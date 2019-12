सोनाक्षी ने सलमान से कहा विराट कोहली है 'दबंग', बॉलरों में इतने छेद करेगा कि...देखें Video

सलमान खान (Salman Khan) और सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) इन दिनों अपनी फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इसी सिलसिले में वो स्टार स्पोर्टस के स्टूडियो में भी पहुंचने वाले हैं. सोनाक्षी और सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा भारतीय टीम (Indian Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बारे में सलमान खान से कहती दिख रही हैं कि विराट कोहली भी आपकी ही तरह दबंग है और आजकल बॉलरों में खूब छेद कर रहा है. सोनाक्षी सिन्हा का यह वीडियो खूब सुर्खियों में है.

