स्क्रीन पर विलेन्स को धूल चटाने के बाद शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं ये सुपरस्टार, देखें Video

'विश्वासम', 'वेदालम' और 'वीरम' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले तमिल सुपरस्टार अजित कुमार (Ajith Kumar) स्क्रीन पर खलनायकों की धज्जियां उड़ाने के बाद निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. अजित कुमार (Ajith Kumar) की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें 'थाला' के नाम से मशहूर एक्टर तमिलनाडु स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप (45th Tamilnadu State Rifle Shooting Championship) में हिस्सा ले रहे हैं, जो कोयंबटूर में चल रही है. अजित कुमार की इस फोटो को साउथ मूवी के फिल्म विश्लेषक रमेश बाला ने अपने ट्विटर एकाउंट पर डाला है और यह फोटो खूब वायरल भी हो रही है.

#Thala #Ajith currently participating in 45th Tamil Nadu State Rifle Shooting Championships in #Coimbatore #THALAsActionAtRifleShooting pic.twitter.com/9mM32i15pj

अजित कुमार (Ajith Kumar) इस फोटो में बहुत ही डैशिंग अंदाज में नजर आ रहे हैं. वैसे भी अजित कुमार की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाती है. हाल ही में अजित कुमार (Ajith Kumar) की 'विश्वासम (Viswasam)' रिलीज हुई थी, और अब उनकी अगली फिल्म 'पिंक' का तमिल रीमेक 'नरकोंडा पारवी' है, जिसमें वे अमिताभ बच्चन वाला रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'विश्वासम' से पहले अजित कुमार की स्पाई थ्रिलर 'विवेगम (Vivegam)' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.

Exclusive Video Of Our THALA AJITH At Coimbatore Rifle Club.????️#THALA Participating in STATE Level Rifle Shooting Competition #THALAsActionAtRifleShootingpic.twitter.com/tty4u7J54K