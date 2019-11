एस एस राजामौली की फिल्म 'RRR' में दिखेंगे हॉलीवुड सितारे, थॉर के एक्टर भी दिखाएंगे दम

'बाहुबली' फिल्म से सुर्खियों में आए एस एस राजामौली (SS Rajamouli) की आगामी फिल्म 'आरआरआर' (RRR) का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका है. फिल्म 'आरआरआर' (RRR) की टीम में सभी सदस्यों के लिए यह एक अभूतपूर्व वर्ष रहा है क्योंकि फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है. आज से ठीक एक साल पहले, उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी जो अब भारतीय सिनेमा में सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बन गयी है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ एनटीआर (NTR) और राम चरण अभिनीत, फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जो कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के महान किरदारों के जीवन को एक काल्पनिक मोड़ देती है.

जब नेहा कक्कड़ ने बताया अपनी चप्पल का साइज, तो उड़ गए सलमान खान के होश- देखें Video

#RayStevenson, it's a pleasure to have you play the lead antagonist #SCOTT in #RRRMovie. Can't wait to begin shooting with you. #RRR. pic.twitter.com/T0nZnHlMxy — RRR Movie (@RRRMovie) 20 नवंबर 2019

Really overwhelmed by the lovely responses! Thank you all for being so welcoming. I am so excited to be a part of #RRRMovie 🤍🤍 https://t.co/hHEgY5jnTR — Olivia Morris (@OliviaMorris891) 20 नवंबर 2019

अब, दूसरी फीमेल लीड की अटकलों पर विराम लगाते हुए, टीम ने यह आधिकारिक कर दिया है कि ब्रिटिश अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस (Olivia Morris) फिल्म में एनटीआर (NTR) के साथ नज़र आएंगी. यही नहीं, टीम ने अभिनेत्री एलिसन डूडी (Alison Doody) और रे स्टीवेन्सन (Ray Stevenson) को फिल्म में मुख्य विलन की भूमिका निभाने के लिए साइन कर लिया है.

अमिताभ बच्चन की गोद में नजर आई यह बच्ची, जो है आज की सुपरस्टार, पहचानें कौन?

Welcome to Indian cinema, #AlisonDoody! Had a wonderful time shooting for your first schedule... We are glad to have you play lead antagonist #LADYSCOTT in #RRRMovie! #RRRpic.twitter.com/ELNUUS0g32 — RRR Movie (@RRRMovie) 20 नवंबर 2019

एलिसन डूडी (Alison Doody) एक आयरिश अभिनेत्री है जो ए व्यू टू किल और इंडियाना जोन्स और द लास्ट क्रूसेड जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, जबकि रे स्टीवेन्सन (Ray Stevenson) थॉर और किंग आर्थर के साथ कई अन्य लोकप्रिय टीवी शो में नजर आ चुके हैं. डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित और एस एस राजामौली (SS Rajamouli) द्वारा निर्देशित आरआरआर (RRR) 30 जुलाई, 2020 को दुनियाभर में एक साथ दस भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...