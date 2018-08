Sujata Kumar Funeral: कैंसर की जंग हारी श्रीदेवी की ऑनस्क्रीन बहन, बेटी ने किया दाह संस्कार

बॉलीवुड अभिनेत्री सुजाता कुमार (Sujata Kumar) के परिवार और करीबियों ने उन्हें सोमवार को अंतिम विदाई दी. श्रीदेवी की फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में उनकी बहन का किरदार निभाने वाली सुजाता कुमार, कैंसर की जंग लंबे वक्त से लड़ रही थीं. उनका निधन रविवार को हुआ. सोमवार दोपहर सुजाता कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में हुआ. बेटी कृतिका और बहन सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सुजाता को अग्नि दी और दाह संस्कार को पूरा किया. सुचित्रा कृष्णामूर्ति के टीवी शो 'चुनौती' में उनके को-स्टार रहे आरिफ जकारिया अतिम यात्रा में शामिल हुए.

Our beloved Sujata Kumar has passed away and moved on to a better place leaving us with an umimaginable void. She left us an hour ago at 11.26 pm on the 19th of august 2018..Life can never be the same again ...