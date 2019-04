सनी देओल के BJP में शामिल होने पर यूं बना मजाक, उठी पाकिस्तान का 'हैंडपंप' वापस करने की मांग

खास बातें सनी देओल बीजेपी में शामिल सोशल मीडिया पर यूं बना मजाक उठी हैंडपंप वापस करने की मांग

सनी देओल (Sunny Deol) के बीजेपी में शामिल होने पर सोशल मीडिया पर जोरदार रिएक्शन आ रहा है. ट्विटर (Twitter) पर सनी देओल (Sunny Deol) को लेकर तरह-तरह के Memes बनाए जा रहे हैं और ये खूब वायरल हो रहे हैं. सनी देओल आज बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी मे शामिल हुए. सनी देओल के बीजेपी में शामिल होते ही ट्विटर पर जोक्स की बहार आ गई और हर कोई अपने अंदाज पर इस पर रिएक्शन दे रहा है. यही नहीं, सनी देओल (Sunny Deol) पर मजाक में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर राम मंदिर जैसे मुद्दे तक शामल हो गए.

सनी देओल (SunnyDeol) के बीजेपी में शामिल होने एक शख्स ने ट्विटर पर 'दामिनी' फिल्म का वो सीन डाला है जिसमें सनी देओल कहते हैं कि 'तारीख पर तारीख...' इस ट्वीट (Tweet) के साथ लिखा हैः राम मंदिर की अगली सुनवाई पर बीजेपी. इस तरह सनी देओल (Sunny Deol) के डायलॉग का इस्तेमाल राम मंदिर मामले पर किया गया है.

Guys we are sorted please welcome our new defence minister. No need of army for surgical strikes we will send sunny ji.@nsitharaman tu toh gayo.

#SunnyDeol#BJP4India#chowkidarpic.twitter.com/yc9BnSoesW — Nirzar (@NirzarBhaidkar) April 23, 2019

सनी देओल (SunnyDeo) को लेकर एक और ट्वीट किया गया हैः लीजिए अपने नए रक्षा मंत्री का स्वागत कीजिए. अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना की जरूरत नहीं है, हम सनीजी को भेज देंगे.

Breaking News :-



Pakistan ran to UN after#SunnyDeol joined #BJP.



They called him Violent man, SPY.

Raised questions on his involvement in #SurgicalStrikes in Pakistan

And still demand the "Hand-pump" back.



#LokSabhaElections2019pic.twitter.com/pPGuAeLBNf — g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) April 23, 2019

यही नहीं, एक और बहुत ही मजेदार ट्वीट हैः सनी देओल (Sunny Deol) के बीजेपी में शामिल होने पर, पाकिस्तान ने यूएन की तरफ दौड़ लगाई. वे लोग उसे हिंसक आदमी, जासूस कहते हैं. उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में उसका हाथ होने की बात कही है. और वे अब भी अपना हैंडपंप वापस मांग रहे हैं.

Sunny Deol has joined BJP.



As he was the first one to do individual surgical strike in Pakistan.. pic.twitter.com/0c8i6dfI5D — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) April 23, 2019

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...