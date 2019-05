सनी लियोन ने लोकसभा चुनाव रुझानों पर ली चुटकी, पूछा- कितने वोटों से आगे चल रहे हैं...

सनी लियोन (Sunny Leone) ने बॉलीवुड की अन्य हस्तियों की तरह लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election Results 2019) के चुनाव रुझानों को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर दे दी है. सनी लियोन (Sunny Leone) ने अपने ट्विटर (Twitter) एकाउंट पर लोकसभा चुनाव (Results 2019) को लेकर कुछ इस तरह राय दी है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. चुनाव रुझानों की इन सरगर्मियों के बीच सनी लियोन ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा हैः 'कितने वोटों से आगे चल रहे हैं???' इस तरह सनी लियोन (Sunny Leone) ने लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों को लेकर चुटकी ली है.

Leading by How many votes ???? ;)