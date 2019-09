लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचीं स्वरा भास्कर के साथ हुआ ऐसा वाकया, वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी

गणपति महोत्सव (Ganpati Mahotsav) में मुंबई की सड़कों पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है. हर कोई इस त्योहार पर बप्पा की भक्ति में लीन हुए झूमते नजर आता है. इस त्योहार पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड सितारे भी पहुंते हैं. हाल ही में लाल बाग के बादशाह के दर्शन के लिए बॉलीवुड की जबरदस्त एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) भी पहुंची थीं. लेकिन दर्शन करने के बाद स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) भीड़ में अपनी चप्पल ही खो बैठीं. इस बात की जानकारी उन्होंने (Swara Bhasker) खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दी है, जो खूब वायरल भी हो रही है.

Because what's a Darshan to Mumbai's iconic #lalbaughcharaja if you don't lose your shoes #sachcheybhaktpic.twitter.com/CDDYS0FP88