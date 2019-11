Video: तापसी पन्नू पर हिंदी भाषा को लेकर शख्स ने साधा निशाना, एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने अपनी फिल्मों और जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में तो खूब जगह बनाई है. हाल ही में तापसी पन्नू ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत की, जहां उन्होंने वीमन इन लीड सेशन पर खुलकर अपनी राय पेश की. लेकिन इस दौरान तापसी पन्नू अंग्रेजी भाषा में बात कर रही थीं, जिसपर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने उनसे कहा कि आप हिंदी फिल्म एक्ट्रेस हैं तो हिंदी में बात कीजिए. खास बात तो यह है कि तापसी पन्नू ने शख्स की इस बात का बेबाकी से जवाब देते हुए उसकी बोलती ही बंद करवा दी. तापसी पन्नू ने कहा कि मैं हिंदी में बात कर सकती हूं. लेकिन क्या यहां सबको हिंदी समझ आएगी.

Watch Tapsee Pannu shuts down a dumbass Hindi chauvinist during a discussion at the 50th IFFI.



Priceless!! pic.twitter.com/I5Ro2W8yop