The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 3: अनुपम खेर की फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक कमाए इतने करोड़

खास बातें अनुपम खेर ने अदाकारी से किया प्रभावित 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी लोगों को खूब पसंद आ रही है फिल्म

The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 3: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने बॉकिस ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग ली थी. फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआत करते हुए 4.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी. अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को भी करीब 6 करोड़ रुपये की कमाई की. पहले और दूसरे दिन की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म ने रविवार को भी 6-7 करोड़ के बीच में कमाई की होगी. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) में लाजवाब अभिनय किया है. उन्होंने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की हूबहू नकल उतारने की कोशिश की है और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे.

अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) देखने के बाद चारों ओर उनकी तारीफ हो ही है. फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) रिलीज से पहले काफी विवादों में रही थी, जिसके बाद फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का अच्छा खासा प्रमोशन हो गया. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के बॉक्स ऑफिस ( The Accidental Prime Minister Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए हैं. वीकेंड की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म पहले सप्ताह में अपनी कुल लागत निकाल लेगी, क्योंकि फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) फिल्म की कुल लागत लगभग 23 करोड़ बताया जा रहा है. अनुपम खेर (Anupam Kher) की इस फिल्म को 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म की लागत के हिसाब से देखा जाए तो 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने पहले दिन काफी अच्छा कमाई की है. अनुपम खेर की इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एडवांस बुकिंग भी देखने को मिली. पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के ऊपर बनी फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) शुरू से ही विवादों में रही. कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की थी और प्रदर्शन भी किया था.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के साथ रिलीज हुई फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्टाइक' भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

