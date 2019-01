The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 5: अनुपम खेर की फिल्म ने पकड़ी धीमी रफ्तार, अब तक कमाए इतने करोड़

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) पर आधारित फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) की कमाई अब 20 करोड़ के करीब पहुंच गई है. पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म अब धीमी रफ्तार पकड़ ली है. विवादों में रहने की वजह से 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को काफी पब्लिसिटी मिल गई थी, जिसका फायदा पहले दिन देखने को मिला. फिलहाल अब दर्शकों की भीड़ डायवर्ट होकर विक्की कौशल की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की तरफ चली गई है. यह फिल्म भी अनुपम खेर की फिल्म के साथ रिलीज हुई थी. एक अनुमान के अनुसार फिल्म ने 5 दिन में करीब 18 करोड़ रुपए के आस-पास कमा ली है.

URI Box Office Collection Day 5: विक्की कौशल की 'उरी' को दर्शकों ने दिया प्यार, दोगुनी कमाई से मचाया धमाल

अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) अब तमिल और तेलुगू भाषा में भी रिलीज होने जा रही है. दोनों भाषाओं में 18 जनवरी को देशभर में रिलीज होगी. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) में पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की हूबहू नकल उतारने की कोशिश की है और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे. फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) रिलीज से पहले काफी विवादों में रही थी, जिसके बाद फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का अच्छा खासा प्रमोशन हो गया.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के बॉक्स ऑफिस ( The Accidental Prime Minister Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए थे. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) फिल्म की कुल लागत लगभग 23 करोड़ बताया जा रहा है. अनुपम खेर (Anupam Kher) की इस फिल्म को 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.