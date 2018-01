Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 14: 300 करोड़ क्लब के 'सुल्तान' बनने जा रहे सलमान

#TigerZindaHai biz at a glance... Week 1: ₹ 206.04 cr Week 2: ₹ 85.51 cr Total: ₹ 291.55 cr Decline in Week 2: 58.50%… EXCELLENT trending. India biz. #TZH BLOCKBUSTER.

#TigerZindaHai has a TERRIFIC Week 2... Will cross ₹ 300 cr mark + *lifetime biz* of #Sultan [₹ 300.45 cr] in Weekend 3… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr, Tue 7.83 cr, Wed 5.84 cr, Thu 5.09 cr. Total: ₹ 291.55 cr. India biz. #TZH