खास बातें सलमान खान ने पहले ही दिन बनाया रिकॉर्ड पहले दिन लगभग 38 करोड़ की हुई कमाई विदेशों में भी 'टाइगर जिंदा है' की धूम

Tiger ROARS... Flexes its muscles at the BO and takes an EXTRAORDINARY start... #TigerZindaHai Fri ₹ 33.75 cr. India biz. 4600 screens. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2017

क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रिलीज हुई बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ' टाइगर जिंदा है ' ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया. फिल्म की पहले दिन की कमाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2017 में सलमान खान की इस फिल्म के अलावा किसी भी अन्य बॉलीवुड फिल्मों ने पहले दिन इतनी कमाई नहीं की होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 'टाइगर जिंदा है' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस से करीब 33 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. तरण आदर्श ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. शुरुआती रिपोर्ट्स से मिला ये आंकड़ा अगर क़ायम रहा तो सलमान ने बाक्स आफ़िस को नए साल का गिफ़्ट अभी से ही दे दिया है.2017 में ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'ट्यूबलाइट' ने दर्शकों को जहां निराश किया तो बॉक्स ऑफिस पर भी खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. सलमान खान ने 'ट्यूबलाइट' के बाद एक धांसू वापसी करते हुए अपने पुराने रंग में दिखाई दे रहे हैं. पहले दिन फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले व्यूअर्स के रिएक्शन फिल्म भी काफी अच्छे रहे. लोगों को इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, कहानी और क्लाइमेंस भी पसंद आई. यह 'एक था टाइगर' की सीक्वल फिल्म है और 5 साल पहले सलमान खान ने इसी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर 300 से ज्यादा करोड़ की कमाई करके 'गजनी' फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था.'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ था और फिल्म ने करीब 320 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं सलमान खान के फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है.

सलमान खान की सालाना कमाई 232 करोड़ रुपये, जानें कितना कमाते हैं शाहरुख-विराट

#TigerZindaHai embarks on a MASSIVE START in Australia and New Zealand...

AUSTRALIA: Debuts at No 7 position... Fri A$ 203,882 [₹ 1.01 cr].

NEW ZEALAND: Debuts at No 4 position... Fri NZ$ 85,797 [₹ 38.54 lakhs].@Rentrak — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2017

#TigerZindaHai takes a HUMONGOUS START in UAE-GCC... Thu $ 950,000+ [₹ 6.08 cr]… Since the film is banned in Kuwait, the loss is approx $ 200,000. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2017

फिल्म से उम्मीद जताई जा रही है कि यह 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई बॉक्स ऑफिस पर दे पाएगी. इस फिल्म ने विदेशों में भी काफी धूम मचा रखी है, क्योंकि फिल्म ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट के जरिए बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म की कमाई धांसू है. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में 1.01 करोड़ तो वहीं न्यूजीलैंड में 38.54 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है.फिल्म ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी धमाकेदार कमाई की. यहां फर्स्ट डे का कलेक्शन 6.08 करोड़ रुपए है. वहीं यह फिल्म कुवैत में बैन होने की वजह से रिलीज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लगभग 2 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है.फिलहाल यह तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म को लोग कितना रिस्पॉन्स देंगे. फिल्म में को-स्टार कैटरीना कैफ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की भूमिका में हैं. वहीं फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं.