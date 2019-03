Total Dhamaal Box Office Collection Day 24: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' की बंपर कमाई, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 24: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) से सजी फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) का बॉक्स ऑफिस (Total Dhamaal Box Office Collection) पर कमाल जारी है. अजय दवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) अब 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छूने से कुछ ही कदम दूर है. फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने शनिवार तक 145 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसके अनुसार, अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म ने रविवार को भी करीब 2 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म को टोटल कमाई 147 करोड़ तक पहुंच गई होगी. फिल्म विदेशों में भी जमकर कमाई कर रही है.

#TotalDhamaal is slow and steady... Mass circuits continue to add to the handsome total... Should continue to collect till #Kesari arrives... [Week 3] Fri 1.70 cr, Sat 2.76 cr, Sun 3.95 cr, Mon 1.40 cr, Tue 1.15 cr, Wed 1.10 cr, Thu 1.05 cr. Total: ₹ 145.71 cr. India biz.