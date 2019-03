Total Dhamaal Box Office Collection Day 10: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' का हल्ला बोल, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 10: अजय देवगन (Ajay Devgn), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) की 'टोटल धमाल (Total Dhamaal)' की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई जारी है. 'टोटल धमाल' ने बॉक्स ऑफिस (Box Office Collection of Total Dhamaal) पर दूसरे वीकेंड में भी अच्छी कमाई का सफर जारी रखा है और उम्मीद से दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही है. इंद्र कुमार की 'टोटल धमाल' ने शनिवार यानी नौवें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और फिल्म 106.32 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी. लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, 'टोटल धमाल' ने रविवार को भी जोरदार कमाई की है.

#TotalDhamaal crosses ₹ cr... Biz jumps on [second] Sat... Mass circuits [excellent] and metros [good] collectively contribute to the growth... Will score higher numbers today [second Sun]... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr. Total: ₹ 106.32 cr. India biz.

बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के आंकड़ों के मुताबिक अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन जैसे सितारों से सजी 'टोटल धमाल (Total Dhamaal)' ने रविवार को 10.5 से 11 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह दूसरे हफ्ते भी 'टोटल धमाल' का बॉक्स ऑफिस (Total Dhamaal Box Office Collection) पर जलवा कायम है. इस तरह फिल्म ने 10 दिन के अंदर लगभग 117 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वैसे भी 'टोटल धमाल' मल्टीस्टारर फिल्म है और इसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपये बताया जाता है. वैसे भी 'टोटल धमाल' माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपये क्लब में कदम रखा है.

#Dil, #Beta, #Raja, #Ishq, #Masti, #Dhamaal... Indra Kumar has delivered a string of hits... With #GrandMasti, he delivered his first ₹ 100 cr film and now, with #TotalDhamaal, Indu ji - as he is affectionately called - has again proved that he knows the pulse of the audience.