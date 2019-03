Total Dhamaal Box Office Collection Day 9: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई फिल्म, माधुरी दीक्षित के करियर में पहली बार हुआ ऐसा

Total Dhamaal Box Office Collection Day 9: अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) जैसे स्टारों से सजी फिल्म टोटल धमाल (Total Dhamaal) फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने पहले 3 दिन में ही 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. इसके बाद रफ्तार थोड़ी कम जरूर रही लेकिन टिकट की खिड़की पर लोग जुटते रहे. 5 दिन में फिल्म ने 75 करोड़ की कमाई कर ली और 9 दिन बाद फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई. वहीं बात करें फिल्म के ओवरसीज बिजनेस की तो आपको बता दें कि पहले हफ्ते में फिल्म ने ओवरसीज में 4.36 मिलियन डॉलर यानी करीब 30 करोड़ 95 लाख रुपये की कमाई की. ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी. इस हफ्ते रिलीज हुई सोनचिड़िया और लुका छिपी की वजह से फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी आई.

100 करोड़ क्लब में शामिल होते ही इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के करियर में भी नए सितारे जड़ गए. लेकिन इन सबके बीच माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई. माधुरी के लंबे करियर में टोटल धमाल वह पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई. अजय देवगन (Ajay Devgn) की नौवीं फिल्म थी जिसने 100 करोड़ की कमाई की. रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) की पांचवी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया. अनिल कपूर (Anil Kapoor) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की तीसरी फिल्म है जिसने 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई.

As #TotalDhamaal crosses ₹ 💯 cr...

* Ajay Devgn's *ninth* film to cross ₹ 💯 cr

* Riteish Deshmukh's *fifth* film to score ₹ 💯 cr

* Anil Kapoor's *third* film to cruise past ₹ 💯 cr

* Arshad Warsi's *third* film to hit ₹ 💯 cr

* Madhuri Dixit debuts in ₹ 💯 cr Club