बॉलीवुड डायरेक्टर ने बिना नाम लिए साधा निशाना, तो यूजर बोला- 'मोदीजी की बात कर रहे हो सर, हमें पता है'

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि इस ट्वीट का निशाना महाबलीपुरम के बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की स्वच्छता पहल है. 'आर्टिकल 15' के निर्देशक ने शनिवार की रात को ट्वीट करते हुए कहा, "वह एक खराब अभिनेता है और हमें खराब एक्टिंग पसंद है." इस ट्वीट के नीचे प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को साझा कर एक यूजर ने लिखा, "मोदीजी की बात कर रहे हो सर, हमें पता है." अनुभव सिन्हा का यह ट्वीट वायरल हो रहा है.

Viral Video: इस लड़की ने 'भांगड़ा' से TikTok पर मचाया तहलका, देखें 5 धांसू वायरल वीडियो

He's a bad actor and we like bad acting.