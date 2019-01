URI Box Office Collection Day 2: विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने मचाया तहलका, दूसरे दिन कमाई में जबरदस्त उछाल

खास बातें फिल्म 'उरी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल फिल्म ने दूसरे दिन कमाए करीब 12 करोड़ फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज

URI Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने जहां साढ़े 8 करोड़ की कमाई की तो वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे ही गाड़ दिए. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म ने शनिवार को करीब करीब 12 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर डाली है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) की फिल्म की कमाई को देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि रविवार को यह फिल्म करीब 14 करोड़ की कमाई कर सकती है.

Petta, Viswasam Box Office Collection Day 3: रजनीकांत की 'पेट्टा' को मिली अजीत की 'विस्वासम' से टक्कर, ताबड़तोड़ हो रही कमाई

#2019 begins with a bang... #UriTheSurgicalStrike embarks on a flying start... Should witness growth on Day 2 and Day 3... Fri ₹ 8.20 cr. India biz. #Uri — taran adarsh (@taran_adarsh) January 12, 2019



'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) की कमाई को लेकर ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने भी ट्वीट किया है. इस फिल्म ने अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे भी आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. इस फिल्म को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है.

The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 2: मनमोहन सिंह बने अनुपम खेर की दमदार एक्टिंग, कमाए इतने करोड़

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी देखने को मिल रही है. इस फिल्म में लोगों को विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का अभिनय काफी पसंद आ रहा है. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. साल 2016 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के लिए भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर आधारित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी.

Kapil Sharma को बच्चा यादव ने किया 'खामोश', तो 'URI' के विक्की कौशल हुए लोटपोट, देखें Video

देखें ट्रेलर:



'उरी:

'द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) आरएसवीपी मूवीज द्वारा निर्मित और आदित्य धार द्वारा निर्देशित है. इस फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal), यामी गौतम (Yami Gautam)और परेश रावल (Paresh Rawal) महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एक फौजी और यामी गौतम (Yami Gautam) एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में हैं, जबकि परेश रावल भी इसमें इंडियन ऑफिसर के किरदार में दिखाई दे रहे हैं.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...