URI Box Office Collection: विक्की कौशल के 'उरी' का डबल धमाल.. 'दंगल', 'पीके' और 'बजरंगी भाईजान' का किया बुरा हाल

खास बातें विक्की कौशल का डबल धमाल 'उरी' 200 करोड़ क्लब में शामिल बड़ी फिल्मों को पछाड़ा

बॉलीवुड में साल 2019 की धांसू शुरुआत करने वाले विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strike) ने ऐसा धमाल मचाया कि शाहरुख-सलमान और आमिर खान भी पीछे रह गए. इस साल लंबे समय तक करोड़ों रुपए कमाने वाली इकलौती फिल्म 'उरी' ने डबल धमाल मचाते हुए चार हफ्ते में 200 करोड़ कमा डाले हैं. सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक चौथे हफ्ते में शुक्रवार को 3.44 करोड़, शनिवार को 6.62 करोड़, रविवार को 8.88 करोड़, सोमवार को 2.86 करोड़, मंगलवार को 2.63 करोड़, बुधवार को 2.40 करोड़ और गुरुवार को 2.19 करोड़ कमाए. चारों हफ्तों का मिलाकर 'उरी' फिल्म ने 200.19 करोड़ कमा डाले.

प्रिया प्रकाश वारियर के इस Video ने बदल डाली उनकी इमेज, फैन्स ने यूं निकाला गुस्सा

#UriTheSurgicalStrike hits double century... ... Has ample stamina and showcasing [at plexes] to cross ₹ 225 cr... [Week 4] Fri 3.44 cr, Sat 6.62 cr, Sun 8.88 cr, Mon 2.86 cr, Tue 2.63 cr, Wed 2.40 cr, Thu 2.19 cr. Total: ₹ 200.07 cr. India biz. #Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) February 8, 2019

#UriTheSurgicalStrike biz at a glance...

Week 1: ₹ 71.26 cr

Week 2: ₹ 62.77 cr

Week 3: ₹ 37.02 cr

Week 4: ₹ 29.02 cr

Total: ₹ 200.07 cr

India biz.

BLOCKBUSTER. — taran adarsh (@taran_adarsh) February 8, 2019

इतना ही नहीं, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' (URI) ने सलमान खान और आमिर खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'उरी' ने चौथे हफ्ते 29.02 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 'दंगल', 'पीके', 'टाइगर जिंदा है', 'संजू', 'बजरंगी भाईजान', 'पद्मावत', 'सुल्तान' को पीछे छोड़ दिया. चौथे हफ्ते में इतनी कमाई ये फिल्में भी नहीं कर सकी. सिर्फ 'बाहुबली' फिल्म ने चौथे हफ्ते 29.40 करोड़ रुपए कमाए थे.

देखें वीडियो-

अमिताभ बच्चन को नहीं हो रहा इस बच्चे पर भरोसा, प्लेन के पायलट को यूं दे डाला ज्ञान- देखें Video

बता दें, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की 'उरी: द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike)' को लेकर अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (Uri: The Surgical Strikes Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे देखने को मिले. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को अच्छे पब्लिक रिव्यू भी मिले. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...