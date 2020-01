New Year पर हसीन वादियों में यूं झूमती नजर आईं उर्वशी रौतेला, जमकर वायरल हो रहा Video

HAPPY NEW YEAR 2020. MAY GOD BLESS YOU ALL . I LOVE YOUUUUU ALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . #love #UrvashiRautela #Happy #new #year #happynewyear #2020

A post shared by URVASHI RAUTELA ????????Actor???????? (@urvashirautela) on Dec 31, 2019 at 8:39am PST