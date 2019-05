‘मानव कंप्यूटर’ शकुंतला देवी की बायोपिक में नजर आएंगी विद्या बालन, निभाएंगी लीड रोल

विद्या बालन (Vidya Balan) अब मैथ्स जीनियस शकुंतला देवी पर बनने जा रही फिल्म में लीड रोल निभाती नजर आएंगी. गणितीय जादूगर शकुंतला देवी (Shakuntala Devi), को उनकी अविश्वसनीय रूप से तेज गणना करने की क्षमता की वजह से‘मानव कंप्यूटर' भी कहा जाता था. हालांकि उन्हें कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें 1982 के ‘द गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी जगह दिलायी. विद्या बालन (Vidya Balan) को इस किरदार में देखना वाकई मजेदार होगा.

BIG DAY! Excited to play the role of Math Genius, #ShakuntalaDevi. @vikramix@anumenon1805 and I are thrilled to bring to life the true story of 'the human computer' - a small-town Indian girl, who took the world by storm! @Abundantia_Ent

In theatres - Summer 2020 pic.twitter.com/LSCipkhwir