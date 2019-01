करण जौहर ने हार्दिक पांड्या-केएल राहुल से पूछा, 'कौन है बेहतर बल्लेबाज, सचिन या विराट', मिला ये जवाब- Video

Koffee With Karan में करण जौहर, हार्दिय पांड्या और केएल राहुल का धमाल

खास बातें करण जौहर के शो में दिखे क्रिकेटर हार्दिक और केएल राहुल पूछा आपकी राय सचिन और विराट में बेहतर बल्लेबाज कौन? जवाब से सोशल मीडिया में दिखी नाराजगी

क्रिकेट फैन के लिए विराट कोहली (Virat Kohli)और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बल्लेबाजी की तुलना करना आसान नहीं होगा. सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को गौरवशाली इतिहास दिया है तो विराट कोहली (Virat Kohli) क्रिकेट के नए दौर में सफलता की नई इबारत अपने हाथों से लिख रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus Test Match) में मिली जीत इसकी बानगी है. जहां विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया ने 172 मैचों के बाद माथे पर लगा बड़ा कलंक हटाया. विराट और सचिन की बल्लेबाजी की तुलना करना किसी गुस्ताखी से कम नहीं है और ये गुस्ताखी कर बैठे मशहूर डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar). अपने शो कॉफी विद करण (Koffee With Karan) में जौहर ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul)को बुलाया था. हर बार की तरह इस बार भी करण जौहर (Karan Johar)ने दिलचस्प सवाल पूछे जिनके जवाब कॉफी विद करण (Koffee With Karan) में हार्दिक (Hardik Pandya) और राहुल (KL Rahul) ने मस्ती भरे अंदाज में दिए.

करण जौहर ने केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से विराट कोहली (Virat Kohli) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)की बैटिंग की तुलना करते हुए पूछा कि दोनों में बेहतर बल्लेबाज कौन है. केएल राहुल (KL Rahul)ने बिना देर किए विराट (Virat Kohli) का नाम लिया तो वहीं जब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का नाम लिया गया तो बिना एक भी सेकण्ड की देरी किए, हार्दिक ने भी विराट (Virat Kohli)का नाम लिया. हालांकि उनके इस जवाब पर सोशल मीडिया पर बैठे सचिन (Sachin Tendulkar)के फैन नाराज हो गए.

कॉफी विद करण (Koffee With Karan)के इस एपिसोड को रविवार को टेलीकास्ट कर दिया गया. जिसके बाद लोगों का गुस्सा ट्विटर पर जमकर फूट रहा है. कॉफी विद करण (Koffee With Karan)में हार्दिक और के एल राहुल ने कई दिलचस्प बातें बताई. दोनों ही क्रिकेटर्स ने अपनी डेटिंग लाइफ से जुड़ी बातें भी जाहिर बताईं.

