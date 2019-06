युवराज सिंह ने लिया रिटायरमेंट, तो जॉन अब्राहम और शाहिद कपूर ने कही दिल छूने वाली बात...

भारत को दो विश्व कप दिलाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इस मौके पर क्रिकेट जगत से कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दी. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह उनके लिए काफी भावनात्मक पल है और उनका करियर एक रोलर-कोस्टर की तरह रहा है. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने कहा कि वह काफी समय से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे और अब उनका प्लान आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त टी-20 टूर्नामेंट्स में खेलने का है. अब उनके रिटायरमेंट पर बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) और शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने अपना रिएक्शन दिया है. अब उनके रिएक्शन वायरल हो रहे हैं.

Bharat Box Office Collection Day 6: सलमान खान की फिल्म ने छठे दिन भी मचाई धूम, कमाए इतने करोड़

Your illness did not define your strength, your courage did. You will always be a winner on and off the field. @YUVSTRONG12

जॉन अब्राहम (John Abraham) ने लिखा: "आपकी बीमारी ने आपकी ताकत को परिभाषित नहीं किया, आपके साहस ने किया. आप हमेशा मैदान पर और उसके बाहर विजेता बने रहेंगे." जॉन अब्राहम ने इस तरह युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर अपनी राय रखी है.

युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का आया ट्वीट, बोलीं- दिल तोड़ने वाला लेकिन...

Always a warrior @YUVSTRONG12 you made india proud so many times. Thank you for the sweat,blood and tears. Thank you for being such an inspiration my man. Respect!