Zero Box Office Collection Day 3: शाहरुख खान की 'जीरो' पर चला KGF का हथौड़ा, अब तक कमाए इतने करोड़

खास बातें 'जीरो' की धीमी रफ्तार शाहरुख को हो सकता है नुकसान विदेशों में भी कमाई जारी

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) की कमाई में जहां गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं विदेशों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. इंडिया में 'जीरो' फिल्म में जहां दो दिन में करीब 38 करोड़ रुपए कमा सकी तो वहीं यूएई (UAE) व गल्फ कंट्रीज में शाहरुख की फिल्म ने करीब 10 करोड़ की कमाई कर डाली है. ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूएई ग्रॉस कमाई 5.91 करोड़ और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल (जीसीसी) में 3.75 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली. कुल मिलाकर 9.66 करोड़ सिर्फ की कमाई सिर्फ दो दिन में की गई. हालांकि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) तीसरे दिन भी करीब 20 करोड़ की कमाई कर पाई है.

#Zero slips on Day 2... Biz should've witnessed solid growth on Day 2 after an underwhelming Day 1, but is struggling at the BO... Decline on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 9.53%... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr. Total: ₹ 38.36 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2018

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) की पहले दिन की कमाई 20.14 करोड़ और दूसरे दिन इससे भी कम 18.22 करोड़ रुपए कर पाई. हालांकि रविवार के दिन यानी वीकेंड के अंत में रविवार को एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपए कमा पाएगी. दो दिन में कुल कमाई 38.36 करोड़ रुपए की हुई है. इसी हफ्ते रिलीज हुई साउथ की फिल्म 'KGF' को भी दर्शकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वजह से 'जीरो' को नुकसान हो रहा है. केजीएफ ने सभी वर्जन में दो दिन में 37.15 करोड़ रुपए कमा डाले. शाहरुख की फिल्म 'जीरो' (Zero) को यूपी और बिहार से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सलमान खान की 'रेस 3' और आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' के बाद अब शाहरुख को बहुत बड़ा झटका लगा है.

साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है. 'Zero' के साथ साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' रिलीज हुई है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero' से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए हैं. 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन कमजोर बताए जा रहे हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' भारत में लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि फिल्म विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस तरह 'Zero' के लिए पहला वीकेंड काफी अहम रहने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है.

