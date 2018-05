HPBOSE ने 10वीं क्‍लास का रिजल्‍ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्‍सा लिया है वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर Hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्‍ट देख पाएंगे. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा, थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर भी रिजल्‍ट उपलब्‍ध रहेगा. इस बार की परीक्षा में 63.39 फीसदी छात्र पास हुए हैं.Step One: सबसे पहले HPBOSE की ऑफिशि‍यल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.Step Two: अब रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.Step Three: अगले पेज पर "10th (Regular/Compartment/Additional/Improvement) Examination, March-2018" लिंक पर क्लिक करेंStep Four: सभी जरूरी डिटेल सबमिट करें.Step Five: आपका रिजल्‍ट पेज पर दिखने लगेगा.