UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी, 10वीं में 80.07 और 12वीं में 70.06 फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

UP Board Result 2019 जारी कर दिया गया है.

UPMSP ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board Result) जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स का रिजल्ट (UP Board Result 2019) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया गया है. स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स upresults.nic.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस साल 80.07% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 10वीं में 80.07 स्टूडेंट्स और 12वीं में 70.06 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. हाईस्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी (Gautam Raghuvanshi) ने टॉप किया है. उन्हें 97.17 अंक मिले हैं. वहीं इंटर में बागपत की तनु तोमर ने टॉप किया है. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बस रोल नंबर सबमिट करना होगा. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा कुल 14 दिनों में पूरी होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी. जबकि 12वीं की परीक्षा कुल 16 दिनों में पूरी होकर 2 मार्च को खत्म हुई थी.



UP Board Result 2019 डायरेक्ट लिंक से करें चेक

स्टूडेंट्स नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Board 10th & 12th Result

स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Board Result 2019 इन स्टेप्स से करें चेक

स्टेप 1: अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

