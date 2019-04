UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड रिजल्ट 12:30 बजे, इस डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में देख पाएंगे

UP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) आज दोपहर 12:30 बजे जारी कर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स का इंतजार कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा upresults.nic.in पर भी अपना रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) चेक कर पाएंगे. स्टूडेंट्स रोल नंबर भरकर अपना रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) चेक कर पाएंगे. इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्दी आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी को शुरू होकर 2 मार्च को समाप्त हुई थी. इस साल परीक्षा के लिए 58,06,922 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे.



UP Board Result 2019: एक क्लिक में ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आसानी से रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

UP Board Result 2019 Class 10

UP Board Result 2019 Class 12

UP Board 10th,12th Result में कम नंबर आने या फेल होने पर क्या करे?

जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उन्‍होनें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन उन्‍हें कम अंक मिले, वे पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस ,साल बोर्ड ने पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन फीस 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. इसके अलावा फेल होने वाले स्टूडेंट् कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

पिछले साल कैसा था UP Board Result

पिछले साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया गया था. यूपी बोर्ड कक्षा 10 (UP Board 10th Result 2019) में 75.16 प्रतिशत रिजल्ट रहा था. 72.3 प्रतिशत लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि लड़कियों का रिजल्‍ट 78.8 प्रतिशत रहा था. पिछले साल UP Board रिजल्‍ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी.

