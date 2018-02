संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (आई), 2017 की फाइनल सिलेक्‍शन लिस्‍ट जारी कर दी है. परीक्षा में उपस्थित होने के बाद कुल 232 उम्मीदवार सफल साबित हुए थे और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार में शामिल हुए. सरकार ने 107वीं शॉर्ट सर्विस कमिशन कोर्स के (पुरुषों के लिए) 225 पद और 21वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला (गैर-तकनीकी) कोर्स की 11 भर्तियों की सूचना दी थी. मेरिट लिस्‍ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.Step one: सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in . पर जाएं.Step two: अब CDS Exam (I) 2017 के रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.Step three: अब पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.Step four: अब पीडीएफ डाउनलोड कर आप अपना रोल नम्‍बर देख सकते हैं.