BBL 10: फाइनल में दिखा लोटपोट करने वाला नजारा, गेंद देखे बिना ही रन लेने के लिए भागा बल्लेबाज..Video

इंग्लैंड बल्लेबाज ग्राहम गूच के हाथ की हड्डी तोड़ने वाले वेस्टइंडीज पूर्व तेज गेंदबाज का निधन

दरअसल जब सिडनी की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और क्रीज पर विंस और जोश फिलिप (Josh Philippe) मौजूद थे. सिडनी सिक्सर्स की पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बल्लेबाज विंस ने गेंदबाज एंड्रू टाई की गेंद पर कलाई के सहारे लेग साइड पर शॉट खेला लेकिन गेंद बैट पर अच्छी तरह से नहीं लगी, जिसके कारण गेंद क्रीज पर ही रूक गई, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज फिलिप तेजी से रन चुराने के चक्कर में रन लेने के लिए दौड़ पड़े. वहीं जेम्स विंस भी कंफ्यूज में रहते हुए रन लेने के लिए हामी भर दी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही विंस को एहसास हुआ कि उनके द्वारा मारा गया शॉट पिच पर ही है तो उन्होंने रन लेने का इरादा बदल लिया.

लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, फिलिप भागकर दूसरे छोर पर पहुंच गए थे. ऐसे में गेंदबाज ने जल्दी से दौड़कर गेंद को पकड़ा और गेंदबाजी एंड की ओर थ्रो फेंक दिया. जहां नॉन स्ट्राइक स्टंप के पीछे फील्डर कोलिन मुनरो थे. मुनरो ने थ्रो को पकड़ा और गेंद को स्टंप पर मारकर फिलिप को रन आउट कर दिया. इस मौके पर दोनों बल्लेबाद एक ही छोर पर नजर आ रहे थे. फिलिप केवल 9 रन बनाकर रन आउट हुए और फाइनल में बड़ा योगदान न देने पाने के कारण निराश नजर आए.

Oh my goodness Chaos in the middle, Josh Philippe is run-out by half a pitch... #BBL10 | #BBLFinalspic.twitter.com/x4i5BMdb2w