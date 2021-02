इंग्लैंड बल्लेबाज ग्राहम गूच के हाथ की हड्डी तोड़ने वाले वेस्टइंडीज पूर्व तेज गेंदबाज का निधन

जब PAK पर टूटा था अनिल कुंबले का कहर, 10 विकेट लेकर रच दिया था अनोखा इतिहास, देखें पूरा Video

मोसले ने विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि वेस्टइंडीज के लिए उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैच ही खेले लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावशाली रही थी. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने अपनी तेज गेंद से इंग्लिश बल्लेबाज ग्राहम गूच के हाथ की हड्डी तोड़ दी थी. मोसले ब्रिजटाउन के सेंट माइकल स्कूल में क्रिकेट कोच थे जहां उन्होंने वेस्टइंडीज के मौजूदा टेस्ट कप्तान जेसन होल्डर को तरासा.

RIP Ezra Moseley. At his best he was brutal, ask Graham Gooch.... pic.twitter.com/7XR1JXIELQ

बारबराडोस क्रिकेट के निदेशक जिमी एडम्स, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, 'दुखद समाचार, एज्रा मोसले के निधन के बारे में सुनकर एक झटका लगा है, पूरे सीडब्ल्यूआई परिवार को गहरा दुख हुआ .एज्रा हमारे क्षेत्र के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक थे. " 80 के दशक के उत्तरार्ध में ''70 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में जब वह कैरिबियन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में पेशेवर रूप से खेलने के बाद वेस्टइंडीज के लिए खेलने गए. क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए यह एक बड़ा झटका है.'

मोहम्मद शमी ने शुरू की ट्रेनिंग, जानिए कब हो सकती है तेज गेंदबाज की भारतीय टीम में वापसी

So, does this hurt? The pain clearly shows as Graham Gooch's broken hand is treated by the England doctor, 3rd Test, Port-of-Spain, March 28, 1990. The injury ruled him out of the rest of the series. The bowler was Ezra Moseley, making his Test debut. pic.twitter.com/gmVa6jnpvo