जब PAK पर टूटा था अनिल कुंबले का कहर, 10 विकेट लेकर रच दिया था अनोखा इतिहास, देखें पूरा Video

ऐसा था दिल्ली टेस्ट मैच का रोमांच

7 फरवरी 1999 को दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान अनिल कुंबले ने कमाल किया जिसे आजतक कोई फैन्स नहीं भूला पाया है. पाकिस्तान के वसीम अकरम को वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर कैच कराकर कुंबले ने यह कारनामा किया था. दरअसल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में भारत 12 रनों से हार गया था. सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में खेला जाने वाला था. भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 420 रनों का लक्ष्य रखा था. एक समय टेस्ट मैच पूरी तरह से ड्रा की ओर जा रहा था.

मैच के चौथे दिन कुंबले चमके

पाकिस्तान (Pakistan Cricket) ने दूसरी पारी में शानदार शुरूआत की और मैच को ड्रा की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. सईद अनवर और अफरीदी ने पहले विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर भारत के सामने मुश्किल स्थिति पैदा कर दी थी. कुंबले ने 25वें ओवर में इस जोड़ी के पार्टनरशिप को तोड़ा. कुंबले ने सबसे पहले अफरीदी को आउट किया. इसके बाद अगली ही गेंद पर कुंबले ने एजाज अहमद को आउट कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया था. इसके बाद कुंबले ने हर 2-3 ओवर के अंतराल विकेट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया.

पाकिस्तान ने 14 रन के अंदर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. कुंबले ने इंजमाम उल हक को केवल 6 रन बनाने दिया और उन्हें आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. पाकिस्तान के विकेटकीपर मोईन खान भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए. कुंबले ने उन्हें स्लिप में गांगुली के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा. अबतक कुंबले ने 5 विकेट ले लिए थे. इसके बाद कुंबले ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका सईद अनवर के रूप में दिया. अनवर 69 रन बनाकर लक्ष्मण के हाथों कैच आउट कर लिए गए. पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच के चौथे दिन ही बैकफुट पर पहुंच गई थी.

