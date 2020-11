AUS vs IND, 1st ODI: दोनों देशों की ये फाइनल इलेवन ऑस्ट्रेलिया-भारत पहले वनडे में उतरेंगी मैदान पर

टीम इंडिया (Team India) और मेजबान ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे मुकाबले (मैच प्रिव्यू) के लिए शुक्रवार को एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने मैच की पूर्व संध्या पर जमकर नेट्स पर पसीना बहाया, तो वहीं करोड़ों क्रिकेटप्रेमी अपनी-अपनी फाइनल इलेवन (Final Eleven) को लेकर अनुमान लगाने में जुटे हैं. न अभी तक भारत की इलेवन को लेकर ये प्रशंसक मन बना रहे हैं और न ही ऑस्ट्रेलिया को लेकर. चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दोनों देशों की संभावित इलेवन, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार सुबह 9:00 बजे मैदान पर दिखायी पड़ सकती हैं. चलिए बारी-बारी से दोनों देशों की इलेवन के बारे में जान लीजिए.

