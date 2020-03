हरभजन सिंह ने अपनी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में इन तीन भारतीयों को दी जगह

अब यह तो आप जानते ही हैं कि हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में टर्बनेटर अभी भी खेल रहे हैं, कमेंटरी कर रहे हैं, टॉक-शो में भी आ रहे हैं. भज्जी एक बार फिर आपको 29 मार्च को आईपीएल के उदघाटक मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम में खेलते दिखाई पड़ेंगे. बहरहाल, 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लेने वाले देश के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर ने अपनी सर्वकालिक टेस्ट इलेवन चुनी है. और भज्जी ने इस इलेवन में तीन भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है.

