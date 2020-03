हार्दिक पंड्या ने लगायी छक्कों की झड़ी, नाबाद शतक में जड़ डाले 20 छक्के

खास बातें हार्दिक ने बनाए 55 गेंदों पर नाबाद 158 रन हार्दिक ने जड़े 20 छक्के और 6 चौके पिछले मैच में भी खेली थी शतकीय पारी

ऐसा लगता है कि पिछले दिनों क्रिकेट से लंबे समय से दूर रहने का हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का गुस्सा आगामी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को झेलना पड़ेगा !! ठीक वैसा गुस्सा, जैसा मुंबई में खेले जा रहे डीवाई पाटिल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बीपीसीएल के गेंदबाजों को झेलना पडा. हार्दिक पंड्या ने इतनी बुरी तरह से कटाई की, जिसका दर्द बीपीसीएल के गेंदबाज अगले कुछ महीनों तक नहीं भूलेंगे. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का यह प्रदर्शन बताने को काफी है कि उन्होंने पूरी तरह से मैच फिटनेस को हासिल कर लिया है. यह इस टूर्नामेंट में चंद दिनों के भीतर हार्दिक पंड्या का दूसरा शतक है.

Hardik Pandya Completed 150 in DY Patil T20 Cup With Huge Six.#HardikPandya#DyPatilpic.twitter.com/ngdOvT8RGf — CricketMAN2 (@man4_cricket) March 6, 2020

बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 55 गेंदों पर नाबाद 158 रन बनाए. अपनी इस पारी में हार्दिक ने 6 चौके और 20 छक्के जड़े.

मतलब यह कि हार्दिक ने 120 रन सिर्फ छक्कों से बनाए, तो 24 रन चौकों से. कुल मिलाकर उनके 158 रनों से 144 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आ गए, जो पक्के तौर पर इस स्तर के टूर्नामेंट में अपने आप में कोई रिकॉर्ड जरूर होगा.

Hardik Pandya is on fire since his return from the injury. #HardikPandya@hardikpandya7#DYPatilT20Cuppic.twitter.com/KX4HasTh4y — Official Vikash Kumar Verma (@Officialverma5) March 6, 2020

इससे पहले पिछले मैच में हार्दिक ने 39 गेंदों पर 105 रन की पारी खेली थी. पिछले मैच में भी हार्दिक ने 10 छक्के जड़े थे.

