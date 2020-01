ICC ODI Ranking: विराट और रोहित आईसीसी रैंकिंग में हुए और मजबूत, धवन को सबसे ज्यादा फायदा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया समाप्त वनडे सीरीज (Ind vs Aus) में बेहतरीन बल्लेबाजी का फायदा कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही आईसीसी की ताजा रैंकिंग में मिला है. रैंकिंग में टीम इंडिया अपनी दूसरी पायदान बरकरार रखने में कामयाब रही है, जबकि इंग्लैंड की बादशाहत बरकरार है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज रहे विराट कोहली ने तीनों मैचों में 183 और रोहित शर्मा ने कुल 171 रन बनाए. इन रनों में रोहित के बेंगलुरू में बनाए गए 119 रन भी शामिल हैं.

Ravindra Jadeja joins Sean Williams at No.10 in the latest @MRFWorldwide ICC Men's ODI Rankings for all-rounders.



Full rankings: https://t.co/tHR5rK3ru7pic.twitter.com/MTchPv9Sub