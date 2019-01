IND vs AUS: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा प्राइज मनी Online Quiz पर, ट्रोलर्स बरसे, धोनी ने लिया 'यह फैसला'

खास बातें सुनील गावस्कर ने लगाई जमकर लताड़ विंबलडन में पहले राउंड में हारने वाले को मिलते हैं करीब 21 लाख रुपये क्या गलती से सबक लेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया?

वास्तव में बात तो सोचने वाली है. और ऐसा ही भी नहीं है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) के पास पैसी की तंगी पड़ गई. लेकिन बावजूद उसने हाल ही में भारत के खिलाफ संपन्न तीन मैचों की सीरीज (#INDvAUS, #INDvsAUS) में जो इनामी राशि रखी, उसकी जगह हंसाई हो रही है. वहीं, महान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) पर जमकर बरसे हैं. बता दें कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 2-1 से जीतने के बावजूद कोई भी इनामी राशि राशि नहीं मिली. गावस्कर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह कहते हुए लताड़ लगाई कि जब ऑस्ट्रेलिया प्रसारण अधिकार से इतनी मोटी कमाई कर रहा है, तो फिर इनामी राशि क्यों नहीं दी गई.

Cricket Australia is So Poor Like PCB ? Legend Sunil Gavaskar Slammed Australian Cricket as They Handover $ 500 Cheque to Mahendra Singh Dhoni Judged as " man Of the Series & Yajuvendra Chahal " Man Of the Match".He Said by giving them So Miser Amount in IndiaRs 35 Thousend only. pic.twitter.com/orhXPUtje6 — k kumar rao (@kkrao3107K) January 18, 2019

भारत को सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक जीत के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने सिर्फ ट्रॉफी ही भेंट की. टीम को कोई भी नगद इनामी राशि नहीं मिली. गावस्कर ने कहा कि यह बहुत ही लज्जा की बात है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केवल ट्रॉफी थमा दी. ये खिलाड़ी ही हैं, जिनके चलते पैसा मिलता है. गावस्कर बोले कि विंबलडन में पहले राउंड में ही हारने वाले खिलाड़ी को करीब 36 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि खिताब जीतने वाला 21 करोड़ रुपये लेकर जाता है.

#indvsaus what a great win by india.....but aussies not given any prize money...that bad..and mof getting 500$ is like really cheap — dr nikita (@drnikita27) January 18, 2019

बहरहाल गावस्कर की नाराजगी के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. और भारतीय क्रिकेटप्रेमियों ने अपने ही अंदाज में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जमकर कोसा. वैसे आलोचकों की बात में दम है. भारत में अंतरराष्ट्रीय मैचों ही नहीं, बल्कि आईपीएल जैसे 20-20 ओवरों के मैच में भी मैन ऑफ द मैच को एक लाख रुपए दिए जाते हैं. लेकिन मैन ऑफ द मैच युजवेंद्र चहल को तो छोड़िए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैन ऑफ द सीरीज धोनी और चहल को भी एक ही पलड़े में तौल दिया.

India ended the year on a high & so can you with the #INDvsAUS New Year Special Cashquiz... Their 1st innings score of 443, paved the way for their victory so the prize money for this grand quiz is Rs 44300...Get Quizzing



Play/Download: https://t.co/SEVUQ6Db3A#100MBCASHQUIZpic.twitter.com/IrdnKtK9NO — 100MB (@100MasterBlastr) December 30, 2018

VIDEO: एडिलेड टेस्ट के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस केदौरान

इन दोनों को इनाम के रूप में पांच सौ डॉलर (करीब 35,000) रुपये दिए गए. लेकिन इस रकम को कम भी महेंद्र सिंह धोनी और युजवेंद्र चहल ने एक चैरेटी संस्थान को दान में दे दिया. अब हालात ऐसे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही. क्रिकेटप्रेमी कह रहे हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इनामी रकम तो ऑनलाइन क्विज पर ही उपलब्ध है