भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) 12 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है. सीरीज का पहला मैच सिडनी में खेला जाएगा. भारतीय टीम को इसके बाद न्‍यूजीलैंड में पांच वनडे और तीन टी20 मैच भी खेलने हैं. चूंकि इसी वर्ष वर्ल्‍डकप का आयोजन भी होना है, इस लिहाज से इन वनडे मैचों को बेहद अहम माना जा रहा है. सिडनी वनडे ( Sydney ODI) के पहले बारिश ने टीम इंडिया के अभ्‍यास में व्‍यवधान डाला लेकिन इसका भी समाधान निकालते हुए खिलाड़ि‍यों ने इनडोर अभ्‍यास को तरजीह दी. वनडे सीरीज के लिए ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ जुड़े पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी इनडोर प्रैक्टिस में पसीना बहाते हुए नजर आए. बाएं हाथ के बल्‍लेबाज शिखर धवन ने भी बल्‍लेबाजी का जमकर अभ्‍यास किया.

When it's raining outdoors, we switch to indoors #AUSvINDpic.twitter.com/pkWBcyygtM