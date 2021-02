सूर्यकुमार यादव, किशन, तेवतिया को भारत की टी20 टीम में मिली जगह, तो तेंदुलकर का ऐसा रहा रिएक्शन

2.2 करोड़ रूपये में बिकने के बाद IPL नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ, पूर्व कप्तान का हैरत भरा बयान

इन खिलाड़ियों को टी-20 टीम में जगह मिलने के बाद सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है और साथ ही कुछ ऐसी बातें लिखी है जिससे इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा. तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'सूर्यकुमार, इशान, तेवतिया आप सभी को बधाई, इंडिया के लिए खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए सर्वोच्च सम्मान है. आप सभी को जबरदस्त सफलता मिले.'

Heartiest congratulations @ishankishan51, @rahultewatia02 & @surya_14kumar for your maiden call up to the Indian Team, and also to @chakaravarthy29, who missed out in Australia.



Playing for is the highest honour for any cricketer.



Wishing you all a lot of success.