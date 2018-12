भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार टेस्‍ट मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. भारतीय टीम ने एडिलेड ओवल में पहला टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी, लेकिन ऑस्‍ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए पर्थ का दूसरा टेस्‍ट जीतकर मामला बराबर कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli)के नेतृत्‍व वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब 26 दिसंबर (बॉक्सिंग डे) से मेलबर्न में शुरू होने वाले तीसरे मैच में ऑस्‍ट्रेलिया को पछाड़कर सीरीज में फिर से बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी. हालांकि इस राह में एक रिकॉर्ड उसके लिए चिंता का कारण बन सकता है. ऑस्‍ट्रेलिया में अब तक किसी बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) में भारतीय टीम (Team India)जीत हासिल नहीं कर पाई है. भारतीय टीम 26 दिसंबर को जब ऑस्‍ट्रेलिया (Australia Team)के खिलाफ तीसरे टेस्‍ट के लिए मैदान में उतरेगी तो उसके सामने इस पूर्व रिकॉर्ड को गलत साबित कर जीत हासिल करने का दबाव होगा. भारतीय टीम ने अब तक बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर से शुरू होने वाले 14 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से उसे केवल एक मैच में जीत मिली है. यह जीत भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण अफ्रीका में हासिल हुई थी.

Series level at 1-1. Off to Melbourne next #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/fP41utwpML