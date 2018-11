पाकिस्तान (Pakistan Cricket Team) के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने अपने देश के क्रिकेटरों को विवादों से बचने के लिये सियासी और अन्य संवेदनशील मसलों (Political issues) पर अपनी राय रखने से बचने की सलाह दी है. गौरतलब है कि पाकिस्‍तान के पूर्व हरफनमौला शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) द्वारा कश्मीर मसले (Kashmir issue)पर विवादास्पद बयान के बाद मुल्‍क की सियासत में बवाल मचा हुआ है. पाकिस्‍तान के कद्दावर बल्‍लेबाजों में शामिल रहे मियांदाद ने कराची में मीडिया से कहा ,‘मैं यही कहूंगा कि जो अफरीदी ने कहा , वह उचित नहीं था और इससे बचा जा सकता था.'उन्होंने कहा,‘क्रिकेटरों को सियासी और अन्य संवेदनशील मसलों पर बयान देने से बचना चाहिए. उन्‍हें रिटायर होने तक क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिये और उसके बाद नए कैरियर के बारे में सोचना चाहिए.'

गौरतलब है कि कश्‍मीर को लेकर शाहिद अफरीदी का बयान हाल में मीडिया की सुर्खियों में रहा था. लंदन में अफरीदी ने कथित तौर पर कहा था, 'पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए... पाकिस्तान से खुद के चार सूबे नहीं सभल रहे.' अफरीदी ने यह बयान लंदन में ब्रिटिश संसद में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अफरीदी को कहते सुना जा सकता है, 'मैं कहता हूं पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए. और इसे भारत को भी मत दो. कश्मीर को एक आजाद मुल्क रहने दो. कम से कम इंसानियत तो जिंदा रहेगी. लोग नहीं मरेंगे. पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए. पाकिस्तान खुद के चार सूबे नहीं संभाल पाता. सबसे बड़ी चीज इंसानियत है. लोग वहां मर रहे हैं, यह बहुत तकलीफ देता है. मरने वाला किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखे, लेकिन यह दुखदायी है.'

My comments are being misconstrued by Indian media! I'm passionate about my country and greatly value the struggles of Kashmiris. Humanity must prevail and they should get their rights.