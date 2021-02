इंग्लैंड क्रिकेटर को ऑक्शन में नहीं मिली मोटी रकम, तो गर्लफ्रेंड ने कहा- तुम गेंदबाज क्यों नहीं हो '

सूर्यकुमार यादव, किशन, तेवतिया को भारत की टी20 टीम में मिली जगह, तो तेंदुलकर का ऐसा रहा रिएक्शन

दरअसल जब ऑक्शन के दौरान बिलिंग्स के लिए किसी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई तो इंग्लैंड क्रिकेटर ने ट्वीट किया और अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए लिखा 'मेरी गर्लफ्रेंड सारा मेरी ओर देखकर यह कहते हुए चली जाती है कि क्यों तुम एक गेंदबाज नहीं हो?'. हालांकि बाद में बिलिंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया.

My girlfriend Sarah just turns to me and goes... ‘why aren't you a bowler?'

लेकिन खुद को बिकने से पहले सैम बिलिंग्स के द्वारा किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यहां तक कि लोगों ने ट्वीट कर काफी कमेंट भी किए हैं. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ी हनुमा विहारी भी अनसोल्ड रह गए, विहारी ने ट्वीट कर खुद का ही मजाक बनाते हुए लिखा, 'LOL'

आईपीएल 2021 के ऑक्शन में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे क्रिकेटर बने हैं. मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया है. मॉरिस आईपीएल ऑक्शन के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बने, उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. युवी आईपीएल ऑक्शन के दौरान 16 करोड़ में बिके थे.

2.2 करोड़ रूपये में बिकने के बाद IPL नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ, पूर्व कप्तान का हैरत भरा बयान

.@SamBillings just happened to be wearing blue when we picked him up at the #IPLAuction2021



Coincidence? We think not



So glad to have you back #YehHaiNayiDillipic.twitter.com/1iv7yj01Gz