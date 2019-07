India Vs New Zealand: मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच का बयान वायरल, कहा- भारतीय मिडिल ऑर्डर को धवस्त कर देंगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में बारिश ने खलल डाल दिया, जिसके कारण मैच पूरा नहीं हो सका. मंगलवार को जहां से मैच खत्म हुआ था आज यानी बुधवार को वहीं से दोबारा शुरू होगा. इसी बीच न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच शेन जर्गेनसेन का एक बयान काफी वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने कहा है कि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी के मध्यक्रम को ध्वस्त कर देंगे. न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच के इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बुधवार को 23 गेंदों के बाद भारतीय बल्लेबाजी शुरू हो जाएगी. ऐसे में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुरुआती झटका देने की कोशिश करेंगे ताकि भारतीय बल्लेबाजी के मध्यक्रम पर दबाव डाला जा सके.

वैसे भी न्यूजीलैंड के प्रमुख गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इस वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. अभ्यास मैच में भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया था. अब उसी का हवाला देकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच ने भारतीय टीम को आगाह किया है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच शेन जर्गेनसेन ने सेमीफाइनल मैच शुरू होने से पहले कहा था कि, "हम अगर भारतीय ओपनरों को जल्द आउट कर लेंगे तो मध्यक्रम पर दबाव डाल पाएंगे. हम चाहते हैं कि धोनी जल्दी क्रीज पर आए. क्योंकि धोनी इस वर्ल्ड कप में अपने फीनिशर की भूमिका में अब तक खरे नहीं उतर पाए हैं."

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच शेन जर्गेनसेन ने इसके साथ ही एम एस धोनी पर भी निशाना साधा है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में जब बारिश आई तब न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 211 था. मैच में बारिश आई जो काफी देर तक जारी रही. बीच-बीच में यह रूकी लेकिन फिर शुरू हो गई. अंपायरों ने फैसला किया कि आज (मंगलवार) को मैच नहीं हो पाएगा इसलिए बुधवार को बाकी बचा मैच खेला जाएगा. मैच जब रुका तब रॉस टेलर 67 रन और टॉम लाथम तीन रन बनाकर नाबाद हैं. न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. विलियम्सन ने 95 गेंदों का सामना कर 67 रन बनाए. उनकी पारी में छह चौके लगाए.

