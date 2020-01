NZ vs IND 1st T20: विराट कोहली ने साफ किया, ऐसी होगी केएल राहुल की वनडे और टी20 में अलग-अलग भूमिका

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने वीरवार को कहा कि उनकी टीम न्यूजीलैंड से विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने के बारे में नहीं सोच रही है. भारत इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है और उसे वहां पांच मैचों की टी-20 सीरीज (NZ vs IND 1st T20) खेलनी है जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. इस मैच में विराट कोहली ने वनडे और टी20 में केएल राहुल की भूमिका को लेकर पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी. न्यूजीलैंड ने पिछले साल इंग्लैंड में खेले गए वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था.

Can't help but Love the Kiwis ???????????????? #TeamIndia #NZvIND pic.twitter.com/9Qc3k35v5L

मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कोहली ने कहा, "हम बदले के बारे में नहीं सोच रहे हैं. अगर आप इस बारे में सोचते भी हैं तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि आप उस बदले की जोन में जा ही नहीं सकते." कप्तान ने कहा, "यह सिर्फ मैदान पर प्रतिस्पर्धी होने की बात है. यह वो टीम है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को संभालने के उदाहरण दिए हैं. विश्व कप फाइनल के लिए जब इस टीम ने क्वालीफाई किया था तो हम खुश हुए थे. जब आप हारते हो तो आपको बड़े पैमाने पर चीजें देखनी होती हैं."

The two captains all smiles as they pose with the trophy ahead of the 5-match T20I series #NZvINDpic.twitter.com/TRGAAZ8nl1