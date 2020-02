NZ Vs IND 1st Test Day 2: दूसरे दिन न्यूजीलैंड 51 रन की बढ़त पर, ईशांत ने दिखाया दम

न्यूजीलैंड ने यहां बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार का खेल खत्म होने तक मेहमान भारत पर 51 रनों की बढ़त ले ली. दिन के आखिरी सत्र का खेल खराब रोशनी के कारण पूरा नहीं हो सका और समय से पहले ही स्टम्प्स की घोषणा कर दी गई. खेल रोकने जाने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 216 रन था. भारत के लिए ईशांत शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए. वहीं, कीवी गेंदबाजों ने भारत को पहली पारी में 165 रनों पर ढेर कर दिया. कप्तान केन विलियम्सन ने 89 रन बनाए. रॉस टेलर ने 44 रनों का योगदान दिया. विलियमसन ने अपनी पारी में 153 गेंदों का सामना कर 11 चौके मारे. छह रन से अर्धशतक से चूकने वाले टेलर ने छह चौकों के अलावा एक छक्का लगाया. स्टम्प्स होने तक बीजे वाटलिंग 14 और कोलीन डी ग्रैंडहोम चार रन बनाकर खेल रहे हैं.

