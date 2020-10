RR vs DC: कुछ ऐसे हेटमायर ने स्टीव स्मिथ को बेहतरीन कैच से हैरान कर दिया, VIDEO

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अभी तक का सफल रास नहीं आया है. शुरुआती मैच में राजस्थान ने धमाकेदार प्रदर्शन से जरूर हैरान किया था, लेकिन उसके बाद से न उसके बल्लेबाज चले हैं और न ही कप्तान स्मिथ (Steven Smith) के बल्ले ने ही अपने नाम के साथ न्याय किया है. शारजाह में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ स्मिथ लय में दिखाई पड़े और उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक भी खेले, लेकिन जब लगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं, तभी वजन में थोड़े भारी विंडीज के सिमरोन हेटमायर ने एक बेहतरीन कैच लपककर स्मिथ की पारी का अंत कर दिया.

